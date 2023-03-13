Россияне вспомнили тугой курок и запах пистонов детской «пушки» времен СССР

Отличительные особенности детской «пушки» советских времен вспомнили россияне в группе «Рожденный в СССР» социальной сети «ВКонтакте». У игрушечного пистолета был тугой курок и специфический запах пистонов.

«У кого в детстве был такой? Стоил всего 55 копеек», — спросил фолловеров автор публикации.

«Был, аж запах пистонов вспомнил», «Запах пистонов убивал наповал», «Еще этот звук: щелк, щелк», «У меня такой был. Очень мне нравился», «У меня такой был! Папа подарил, когда понял, что мне куклы не нужны», «Была такая волына», «Я с его помощью в детстве "банду" из семи человек обезвредил: пятерых "наповал", а троих "в плен" взял», «Крутая пушка была, особенно если бахать в подъезде», «Пачка пистонов стоила шесть копеек», — написали подписчики сообщества.

Некоторые юзеры отметили недостатки игрушки. «Реально опасная штуковина была. Резала безбожно руки владельца и норовила откусить палец на курке», «Курок плохой был — тугой слишком», «До сих пор от него шрам на пальце», — отозвались россияне.

Ранее пользователи сети поспорили из-за качества железных машинок времен СССР.