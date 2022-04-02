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Россиянка устроила курятник в квартире многоэтажного дома

Россиянка устроила курятник в квартире многоэтажного дома
Фото: Globallookpress.com

Жительница подмосковного Чехова утроила в квартире курятник, чем вызвала недовольство соседей, пишет издание «Чехов Вид».

Жительница одной из квартир многоэтажного дома завела цыплят и выращивает их прямо в комнате. Такое увлечение не понравилось второй собственнице жилья, которая проживает в той же квартире с ребенком.

«Вонь стоит невозможная, шум, антисанитария. Это трудно терпеть взрослому человеку, а у меня ребенок. Он может подхватить от птиц какую-нибудь заразу», — рассказала женщина.

Разговоры с хозяйкой цыплят ни к чему не привели, поэтому соседка женщины намерена обратиться в Госжилинспекцию и Роспотребнадзор. Юрист Юрий Капштык, в свою очередь, советует для начала написать в Санэпидемстанцию.

Он объяснил, что цыплята к числу домашних животных не относятся и нормы содержания жилых помещений не предусматривают разведения подобных питомцев.

Ранее жительница Москвы развела в своей квартире более 100 кошек. Соседи жаловались на сильный неприятный запах в подъезде и мяуканье, которое не прекращалось ни днем, ни ночью.

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