Полутораметровый кусок арматуры удалили из шеи жителя Подмосковья

Полутораметровый кусок арматуры удалили из шеи 20-летнего жителя Подмосковья врачи Московской областной больницы имени профессора Розанова. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

По данным Минздрава, молодой человек выпал со второго этажа на строительную площадку под окнами. Кусок строительной арматуры воткнулся ему в шею. Кроме этого сквозного ранения он получил рваную рану левого плеча и повредил правую кисть. При этом жизненно важные органы задеты не были.

«С диагнозом колото-рваное ранение инородным телом правой половины шеи пациент был госпитализирован. Инородное тело спилено и удалено, выполнена хирургическая обработка раны и дренирование раневого канала. Можно сказать, парень родился в рубашке», — цитирует пресс-служба ведомства заведующего отделением экстренной хирургии больницы Артема Косова.

Врачи уже удалили дренаж из раны, за состоянием пациента ведется наблюдение. Сообщается, что юноша проведет в больнице не менее недели.

Ранее в груди несовершеннолетней москвички врачи обнаружили ее неразвившегося близнеца.