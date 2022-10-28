Раскрыта стоимость аренды квартиры Дани Милохина в Москве

Стоимость аренды своей квартиры в Москвы раскрыл популярный тиктокер Даня Милохин. В интервью телеканалу «МУЗ-ТВ» он сообщил, что «трешка» в столице обходилась ему в 210 тысяч рублей в месяц.

Милохин снимал жилье вместе со своим другом, блогером Некоглаем. «Платил 210 тысяч рублей в месяц. Хотел купить свое жилье, но когда Аня Покров (подруга Милохина — прим. ред.) купила квартиру, я передумал приобретать недвижимость», — рассказала знаменитость.

Ранее стало известно, что Милохин покинул Россию. По мнению продюсера Андрея Тимофеева, в России доходы Милохина могли упасть на 90-95 процентов после ухода с отечественного рынка западных рекламодателей.