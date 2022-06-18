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Продюсер прокомментировал отъезд популярного блогера из России

Продюсер прокомментировал отъезд популярного блогера из России
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Популярный молодежный тиктокер Даня Милохин уехал в Казахстан из России. Переезд блогера прокомментировал продюсер Андрей Тимофеев в интервью порталу PROZVEZD.

По мнению Тимофеева, в России доходы Милохина могли упасть на 90-95 процентов. «Все рекламодатели, за счет которых питались российские блогеры, в основном были из западных компаний. Сейчас они ушли и больше не закупают рекламу у наших блогеров. Остались лишь какие-то точечные проекты от русских брендов и приложений», — пояснил продюсер.

Милохин и его команда выбрали для переезда Казахстан, потому что это страна с большим процентом русскоязычного населения, где работают все соцсети, отметил Тимофеев. «Там есть рекламодатели всех брендов, и там есть деньги. Для Милохина это было самым логичным решением. Я думаю, в Казахстане он и останется, в Россию в ближайшие годы вряд ли вернется. В Казахстане у Дани множество поклонников, и там есть возможность зарабатывать деньги», — рассказал он.

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