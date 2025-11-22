Опубликовано 22 ноября 2025, 13:001 мин.
Квартиру сбежавшей из России солистки Мариинского театра в Москве выставили на продажу
Квартиру певицы Максаковой в Москве выставили на продажу за 200 млн рублей.
Фото: РИА Новости
Московскую квартиру оперной певицы Марины Максаковой (признана в РФ иноагентом), уехавшей из России, выставили на продажу. Об этом сообщил Telegram-канал «112».
Согласно сообщению, недвижимость продают за 200 миллионов рублей. Уточняется, что квартира, сделанная по индивидуальному проекту, идет в комплекте с великолепным видом на набережную и гостиницу «Украина».
Telegram-канал напомнил, что в 2021 году эту квартиру обокрали на полмиллиона долларов.
