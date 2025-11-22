Квартиру сбежавшей из России солистки Мариинского театра в Москве выставили на продажу

Московскую квартиру оперной певицы Марины Максаковой (признана в РФ иноагентом), уехавшей из России, выставили на продажу. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

Согласно сообщению, недвижимость продают за 200 миллионов рублей. Уточняется, что квартира, сделанная по индивидуальному проекту, идет в комплекте с великолепным видом на набережную и гостиницу «Украина».

Telegram-канал напомнил, что в 2021 году эту квартиру обокрали на полмиллиона долларов.

Ранее была раскрыта стоимость самой многокомнатной квартиры в Москве. Таковой оказалось жилье в массовом сегменте, расположенное в районе Ясенево.