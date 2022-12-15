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14:58, 15 декабря 2022
1 мин.

Пользователи сети оценили лайфхак москвича по защите авто от снега

Пользователи сети оценили лайфхак москвича по защите авто от снега
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Лайфхак от жителя Москвы по защите автомобиля от заваливания снегом оценили пользователи сети. Видео авторского метода опубликовали в Telegram-канале «Что там в Москве?»

«Он явно из 3023 года», «Это бизнес идея, кстати. Продавать такие чехлы», «Это из тех людей, что пульт от телека в пакете держат?», «Гений», — прокомментировали юзеры.

В видеоролике мужчина просто снимает с машины большой отрез полиэтиленовой пленки вместе с выпавшим за ночь снегом. Это позволяет ему сразу же сесть за руль и не тратить время на очистку авто.

Ранее действенные способы, как избежать обледенения автомобиля, раскрыл руководитель сервиса автомобильного маркетплейса Fresh Auto Илья Иванский.

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