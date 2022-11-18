Люди
16:18, 18 ноября 2022
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Известная модель раскрыла свои принципы питания

Известная модель раскрыла свои принципы питания
Фото: Hermes Rivera / Unsplash

Свои принципы питания раскрыла на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), модель и экс-возлюбленная рэпера Тимати Анастасия Решетова.

«Я получила удовольствие от "чистого питания", то есть от употребления минимального количества продуктов животного происхождения. И я твердо убеждена, что пища, которую я ем, напрямую влияет на мое внутреннее и внешнее состояние», — написала знаменитость.

Решетова отметила, что более года назад перестала есть мясо и птицу, ограничила количество молочной продукции в рационе. Также она планирует отказаться от сахара.

Ранее диетолог Гинзбург раскрыл простой способ снижения аппетита. Следящим за своим весом людям он посоветовал за 20 минут до еды употреблять специальный коктейль.

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