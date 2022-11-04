Звезда «Реальных пацанов» поделится лайфхаками жизни в родном городе

Фильм о Перми в рамках проекта «Один день в городе» представит актриса театра и кино, звезда сериала «Реальные пацаны», а также ведущая телеканала «Моя Планета» Зоя Бербер. В фильме она раскрыла лайфхаки жизни в своем родном городе и составила эксклюзивный гид по его самым интересным точкам.

«Если в вашей жизни Пермь случилась внезапно и вы не успели даже про нее ничего погуглить, то просто следуйте по зеленой линии. Она как раз начинается от памятника "Пермяк — соленые уши" и проходит через все ключевые достопримечательности города», — поделилась звезда, отметив, что фото с этим памятником входит в обязательную туристическую программу.

Кроме того, в кино артистка берет урок по скейтбордингу, встречается с роботом, знакомит зрителей с пермским стилем и рассказывает о культурной жизни города. По ее словам, Пермь славится своей культурной жизнью.

«Еще Пермь славится своей балетной школой, а также у нас огромное количество театров. И летом проходит множество фестивалей, включая Дягилевский», — поделилась она.

В субботу, 5 ноября, в 14:00 в рамках фестиваля дикой природы «Золотая черепаха» Бербер представит фильм на главной сцене фестиваля и ответит на вопросы зрителей.

Ранее Бербер нашла объяснение хмурым лицам многих жителей Москвы. Актриса рассказала, что из Перми в столицу она переехала с началом съемок в популярном сериале «Реальные пацаны».