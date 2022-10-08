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08:32, 08 октября 2022
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Актриса Зоя Бербер нашла объяснение хмурым лицам москвичей

Актриса Зоя Бербер нашла объяснение хмурым лицам москвичей
Фото: Сандурская Софья / Агентство «Москва»

Объяснение хмурым лицам многих жителей Москвы нашла известная российская актриса Зоя Бербер. «Мосленте» артистка рассказала, что из Перми в столицу она переехала с началом съемок в популярном сериале «Реальные пацаны».

«Мои первые впечатления от столицы были такими: большой, шумный, непонятный город. Мне казалось, что повсюду снуют люди с хмурыми лицами. Потом я поняла, что эти люди просто находятся в энергосберегающем режиме и вовсе не злые», — сказала она.

Актриса отметила, что уже давно привыкла и полюбила столицу, добавив, что считает город своим домом.

Ранее избалованными назвала жителей Москвы известная певица, экс-солистка группы t.A.T.u Лена Катина. Также она отметила, что москвичи вечно куда-то торопятся.

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