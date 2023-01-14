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21:49, 14 января 2023
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Утяшева поделилась лайфхаками по восстановлению режима сна после праздников

Утяшева поделилась лайфхаками по восстановлению режима сна после праздников
Фото: Vladislav Muslakov / Unsplash

Лайфхаками по восстановлению режима сна и бодрствования после праздников поделилась в своем Telegram-канале известная спортсменка и телеведущая, супруга комика Павла Воли Ляйсан Утяшева.

«Героически не спать сутки — не лучшая идея, так как это стресс для организма. Лучше по возможности сдвигать пробуждение и засыпание на час в сутки», — посоветовала она.

Опираясь на личный опыт, Утяшева заявила: если хочется спать в обед, лучше не пытаться 15 минут хотя бы просто полежать. «Отдохнуть за это время все равно не успеешь, а скорее провалишься в сон», — объяснила она.

Спортсменка предпочитает бодрить организм при помощи интенсивной физической активности. «Она может быть совсем короткой — контрастный душ, приседания или какие-то другие несложные упражнения. Что-то, что поможет активизировать скрытый ресурс тела, пересилить себя и дотянуть до вечера со сладкой мыслью в духе "в 22:00 буду уже в кроватке"», — рассказала знаменитость.

Ранее Утяшева перечислила способы избежать «ночного жора». Экс-гимнастка призналась, что после новогодних каникул у нее сильно сбился режим, поэтому она приняла решение «пересмотреть вечерние активности».

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