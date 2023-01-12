Ляйсан Утяшева перечислила способы избежать «ночного жора»

Личные способы избежать «ночного жора» перечислила в своем Telegram-канале известная спортсменка и телеведущая, супруга комика Павла Воли Ляйсан Утяшева. Экс-гимнастка призналась, что после новогодних каникул у нее сильно сбился режим, поэтому она приняла решение «пересмотреть вечерние активности».

«Не знаю, как у вас, но у меня во время просмотра сериалов и фильмов руки так и тянутся к попкорну. Вашим триггером может быть что-то другое — понаблюдайте за собой», — обратилась Утяшева к подписчикам.

Знаменитость решила внести в стоп-лист вечерние застолья и походы по заведениям, а вместо этого добавить легкую физическую активность перед сном. Это могут быть прогулки в спокойном темпе под музыку или за разговором с подругой, привела пример она.

«Если за окном минус 100, с той же подругой отправляемся в зал и медленно ходим на беговой дорожке. Нет компании? Тогда достаем коврик для йоги. Замечала, что после йоги хочется разве что воды и засыпается очень легко», — поделилась Утяшева.

Если не получается уснуть из-за чувства голода, телеведущая отдает предпочтение наименее вредным для фигуры продуктам — нежирным сортам рыбы, ягодам, яичному белку, творогу, кефиру или натуральному йогурту без добавок.

Ранее Утяшева поделилась рецептом «полезного салата оливье». По ее мнению, популярное новогоднее блюдо незаслуженно попало в стоп-лист многих диетологов.