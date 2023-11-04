Популярная московская актриса поделилась секретами красоты

Своими секретами красоты поделилась популярная московская актриса Валерия Ланская. В беседе с «Леди Mail.ru» она рассказала о важном утреннем ритуале и правилах питания для поддержания формы тела.

По словам одной из ведущих актрис столичных мюзиклов, для нее очень важно находить в плотном рабочем графике время для ухода за собой. «Моя внешность — это часть моей работы. Раз в месяц я забегаю к своему парикмахеру, дважды в месяц — на маникюр и педикюр. Раз в полгода делаю мезотерапию», — рассказала она.

Каждое утро Ланская обязательно умывается холодной водой — это бодрит, пробуждает и придает коже естественный румянец. Уходовую косметику выбирает корейского производства.

Спорт актрисе заменяют ежедневные спектакли. «На сцене мы много танцуем, бегаем по лестницам. Физической нагрузки мне хватает! Хотя у меня есть мечта немного уменьшить количество спектаклей и найти время на походы в бассейн: я обожаю воду!» — рассказала она.

Ланская старается не наедаться на ночь. Если после работы ей хочется есть, она перекусывает салатом. «Между приемами пищи не кусочничаю, считаю это вредным. Зато на завтрак и обед ем все, что хочу. На диетах я не сижу! Иначе откуда взяться силам на сцену выходить?» — заявила актриса.

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