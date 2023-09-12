Лариса Долина пожаловалась на цены на недвижимость в Москве

Певица Лариса Долина пожаловалась на высокие цены на аренду недвижимости в Москве, сообщает PROZVEZD. Она сообщила, что ищет помещение для воспитанников своей академии.

«Цены очень высокие, мы на них не соглашаемся. Начинаем торговаться. Если вдруг мы найдем подходящее помещение и нам выставят серьезный счет, мы, конечно, будем стараться сделать так, чтобы нам немножко понизили стоимость аренды», — рассказала звезда.

Долина отметила, что ее деятельность финансируется государством, поэтому она не может позволить себе платить за аренду так же, как коммерческие организации. Певица также назвала идеальный вариант для своей академии: она ищет помещение с 5-6 залами для занятий хореографией, вокалом и актерским мастерством.

Ранее в Москве был побит рекорд по сдаче сверхдорогих квартир в аренду.