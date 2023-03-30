Лариса Долина дала советы желающим стать звездой

Советы желающим стать звездой дала в беседе с KP.RU певица Лариса Долина. Она призвала завести канал в интернете.

«Сейчас YouTube все решает. Человек, которого никто никогда не видел, записал куплет и припев, и все — миллион просмотров. Вот он уже звезда. Ни образования, ничего вообще. Вот вам история успеха сегодня. За два часа можно стать суперпопулярным человеком на всю страну», — сказала артистка, отметив, что при этом часто не идет речи о каком-то реально выдающемся таланте.

По словам Долиной, продюсер заметит новую звезду, как только «почувствует запах денег». В советское время, рассказала певица, стать знаменитым было практически невозможно.

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