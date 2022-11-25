Регина Тодоренко назвала главную ошибку в гонке за успехом

Главную ошибку в гонке за успехом назвала в своем Telegram-канале известная певица и телеведущая Регина Тодоренко.

«Необходимо быть стрессоустойчивым человеком, чтобы достойно проходить этапы взросления. Мне это не всегда удавалось. Я очаровывалась и разочаровывалась, лишь потому что делала огромную ошибку — все время ожидала оценки и подтверждения своей значимости. Гонка за признанием была жуткая», — рассказала она.

Тодоренко призналась, что в возрасте 17 лет очень хотела стать участницей «Фабрики звезд» и была уверена, что скоро начнет петь и играть в кино, оставит след в искусстве, изменит мир и осчастливит миллионы людей, а они в ответ будут любить ее.

«Практически все желания я исполнила! Но вот со зрительской любовью прогадала. Невозможно нравиться всем. Когда ты медийный человек, тебя будут как любить, так и ненавидеть. И это нормально», — заявила Тодоренко.

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