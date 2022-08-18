Лариса Долина сообщила о своей экстремальной диете

О своей экстремальной диете сообщила в интервью [KP.RU](https://www.kp.ru/daily/27433/4634091/ (https://www.kp.ru/daily/27433/4634091/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop) певица Лариса Долина. Исполнительница рассказала, что удерживает вес с помощью интервального голодания.

«19 часов в сутки я не ем. И в оставшиеся часы, конечно, ограничиваю себя. У меня есть красный список продуктов, которые мне нельзя. А есть зеленый, который можно», — рассказала артистка.

Ранее своим опытом голодания поделилась телеведущая, актриса и кулинар Юлия Высоцкая. Она посоветовала отвлекаться от чувства голода с помощью чтения или просмотра сериалов.