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21:07, 01 марта 2023
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Лариса Гузеева ответила на обвинения в злоупотреблении фотошопом

Лариса Гузеева ответила на обвинения в злоупотреблении фотошопом
Фото: @_larisa_guzeeva_

На обвинения в злоупотреблении фотошопом ответила в личном Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) телеведущая Лариса Гузеева. Она опубликовала одно и то же фото до и после использования фильтров.

«Немного о фотошопе. До и после. В телефоне фильтров нет. Еще раз: я в курсе своего возраста, веса и изменений, с этим связанных. Всем мира, покоя, счастья и радости», — написала 63-летняя Гузеева.

В комментариях подписчики телеведущей отметили, что она выглядит шикарно. «Сказано четко! Всем красавицам посвящается. Никто не сможет обмануть время, участь у всех одна. Нужно с этим смириться и научиться стареть красиво», — заметила одна из поклонниц Гузеевой.

«Меня часто с вами сравнивают! Особенно когда я брюнетка», — призналась экс-солистка группы Hi-Fi, 43-летняя певица Татьяна Терешина. Юзеры подтвердили, что сходство между знаменитостями действительно есть.

Ранее видео без макияжа и укладки опубликовала в сети 41-летняя журналистка Ксения Собчак. Знаменитость сняла шуточный ролик на тему сборов на вечеринку.

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