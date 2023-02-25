41-летняя Собчак опубликовала видео без макияжа и укладки

Видео без макияжа и укладки опубликовала в сети 41-летняя журналистка Ксения Собчак. Кадрами поделился портал 7days.ru.

Знаменитость сняла шуточный ролик на тему сборов на вечеринку. Иронично следуя рекомендациям иностранного бьюти-блогера, Собчак надела просторное бежевое платье, колготки и перчатки красного цвета и ботильоны на высоком толстом каблуке. Волосы звезда собрала в высокий пучок, а на губы пальцем нанесла алую помаду.

«30 секунд страха. Что творится с Ксенией Собчак, когда стилисты и визажисты уходят в отпуск...» — отреагировали на юмористический эксперимент журналистки пользователи сети. Кто-то напротив оценил самоиронию Собчак. «Обожаю Ксению за чувство юмора», — отметили поклонники звезды.

Ранее лицо без макияжа показала 55-летняя актриса Ольга Кабо. «Бодрящее начало дня», — подписала знаменитость фото, на котором позирует в массажном кресле с распущенными волосами и без косметики.