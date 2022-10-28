Лариса Гузеева сравнила себя с актрисой из семьи Бекхэм

С американской актрисой и моделью Николой Пельтц из звездной семьи Бекхэм сравнила себя российская телеведущая Лариса Гузеева. Коллаж она опубликовала на личной странице в запрещенной социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России).

«Не знаю, что написать. Вас почитаю», — заявила в комментариях телеведущая. Некоторые подписчики поразились сходству женщин, уточнив, что отличие только в наличии косметики на фотографии модели. При этом большинство поклонников отметили, что Гузеева выглядит привлекательнее из-за естественной красоты.

«Вы лучше, потому что настоящая и от природы красивая. У жены [модели и фотографа] Бруклина Бекхэма с этим все непонятно», «Вот она, натуральная и естественная красота. Сейчас девушки искусственные все и на одно лицо. А на ваши фотографии смотришь и наслаждаешься. Вы эталон женской красоты», «Наша русская красота! Природа действительно наградила. Все идеально: и глаза, и нос, и все лицо», — написали фолловеры. Кроме того, Гузееву сравнили с американской актрисой Меган Фокс, назвав телеведущую ее русской версией.

Из открытых источников известно, что актриса и модель Никола Пельтц в апреле 2022 года вышла замуж за футболиста и фотомодель Бруклина Бекхэма — сына звездного в прошлом игрока «Манчестер Юнайтед», мадридского «Реала» и «Пари Сен-Жермен» Дэвида Бекхэма и экс-солистки поп-группы Spice Girls Виктории Бекхэм.

Ранее Ольгу Бузову сравнили с Ким Кардашьян. Она предстала перед публикой в образе, заимствованном у американской звезды.