Разин объявил о воссоздании группы «Ласковый май» после смерти Шатунова

О воссоздании группы «Ласковый май» спустя четыре с лишним месяца после смерти ее бессменного лидера Юрия Шатунова объявил на своем канале в You-Tube продюсер знаменитого коллектива Андрей Разин.

«Группа "Ласковый май" будет создана заново, из молодых ребят, которые будут работать. Мы сделаем для них персональную страничку в социальных сетях», — сообщил он.

Разин заявил, что через три месяца все аудио- и видеоматериалы о «Ласковом мае» с участием Шатунова будут полностью удалены из сети, найти их можно будет только на двух каналах в You-Tube.

«Все, что связано с памятью о "Ласковом мае", останется только на моем официальном канале и официальном канале группы. Творчество Юрия Шатунова будет развиваться, и память о нем всегда будет, но только на этих двух каналах», — сказал продюсер.

Разин предупредил, что без разрешения правообладателя вскоре нельзя будет исполнять песни группы или организовывать вечера памяти Шатунова, всех нарушителей ждут судебные иски.

«"Юрий Шатунов", "Ласковый май" и "Андрей Разин" — это товарные знаки, которые я продал американцам», — заявил продюсер.

Шатунов умер 23 июня от острой сердечной недостаточности. После этого Разин высказывался об исполнении хитов «Ласкового мая» Даней Милохиным.