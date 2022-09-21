Артемий Лебедев высказался о просьбе Пугачевой признать ее иноагентом

О просьбе певицы Аллы Пугачевой признать ее иноагентом вслед за мужем высказался блогер и дизайнер Артемий Лебедев. В видео, опубликованном на его YouTube-канале, Лебедев назвал этот поступок «настоящим благородством и настоящим величием».

«Семья — вещь, которая является самой ценной, и любовь дороже всего на свете. Так что Алла Пугачева показала свое величие и утерла нос всем остальным», — заявил дизайнер.

Лебедев подчеркнул, что Пугачева всегда была «по-настоящему любимой» певицей. «Уже в моем детстве Алла Пугачева — это была просто недоступная вершина, просто отдельно стоящий Эверест и просто самая великая певица в России, еще в СССР», — заявил он. По мнению блогера, благодаря этой популярности Примадонна не нуждается ни в чьем одобрении.

По решению Министерства юстиции РФ от 16 сентября 2022 года супруг Пугачевой, юморист Максим Галкин признан иностранным агентом. На новый статус cупруга Примадонна отреагировала на своей странице в соцсети: она обратилась к министерству и попросила также «зачислить ее в ряды иноагентов».

Просьбу Пугачевой вызвала неоднозначную реакцию у звезд шоу-бизнеса. Одни заявили, что певице не стоит заниматься политикой, другие одобрили поступок артистки.