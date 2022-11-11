Артемий Лебедев раскритиковал российское телевидение

Российское телевидение раскритиковал в подкасте шоумена Сергея Мезенцева на YouTube известный блогер и дизайнер Артемий Лебедев. По его мнению, современным телешоу не хватает качества.

«Казалось бы, нас могли бы увлекать чем-то более содержательным, поддерживать нас в тонусе. Чтобы был не эфир Первого-Второго канала с длинными шоу. Это абсолютно даунгрейд [процесс, обратный апгрейду — прим. «Мосленты»] полный, прям деградация», — заявил Лебедев. Он назвал отечественные шоу «трешем для селюков».

Примером более качественных программ Лебедев считает проекты телеканала «Би-би-си». В их работе он выделил высокий уровень операторской, дикторской и сценарной работы.

Ранее один из самых известных российских шоуменов, ведущий программ «Угадай мелодию» и «Розыгрыш» Валдис Пельш раскритиковал современное телевидение.