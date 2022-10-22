Люди
07:25, 22 октября 2022
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Валдис Пельш раскритиковал современное телевидение

Валдис Пельш
Валдис Пельш
Фото: Комсомольская Правда / Globallookpress.com

Современное телевидение раскритиковал в беседе с «Мослентой» известный российский шоумен, ведущий популярных шоу «Угадай мелодию» и «Розыгрыш» Валдис Пельш. Он сравнил цели нынешних телепродюсеров с теми, которые ставились при создании программ 30 лет назад.

«К большому сожалению, много продюсеров сегодня не являются творческими людьми. Да, это люди деловые, образованные и подкованные с точки зрения бизнеса, но творческой энергии в них нет», — поделился мнением Пельш. Он считает, что представления современных продюсеров о хорошем и интересном «далеки от соответствия стандартам художника, автора и настоящего творца», потому что их не волнует, насколько тот или иной продукт приличен, их не интересует мораль, им нужны цифры.

«Когда мы пришли на телевидение, я и мои коллеги искренне хотели сделать мир лучше. Те люди, которые работали еще до нас, к примеру, в программе "Взгляд", пытались переделать этот мир, трансформировать его в лучшую сторону. Это желание они передали нашему поколению, появившемуся в 90-е», — рассказал собеседник «Мосленты». Он подчеркнул, что до сих пор «исповедует эти постулаты».

По мнению Пельша, телевизионщики несут огромную ответственность за то, что подают в дома через телеэкраны. «Моя цель — сделать так, чтобы зрителям стало веселее, ярче, добрее и трогательнее. Но сейчас я вижу много лиц, работающих рядом со мной, которые об этом не задумываются», — признался он.

Ранее популярное музыкальное шоу «Голос. Дети» раскритиковал певец Юрий Лоза. Артист заявил, что считает подобные соревнования между детьми неуместными.

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