Люди
16:26, 23 декабря 2022
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Дизайнер Артемий Лебедев раскритиковал популярное шоу на Первом канале

Дизайнер Артемий Лебедев раскритиковал популярное шоу на Первом канале
Фото: АГН Москва / Globallookpress.com

Популярное у россиян шоу «Пусть говорят» на Первом канале раскритиковал в видеообзоре на YouTube популярный блогер и дизайнер Артемий Лебедев. Он назвал «абсолютным позорищем» выпуск, где женщина говорит на «межпланетном языке».

«Абсолютный кринж. Вместо того чтобы это все запретить, продолжают выделять на это деньги», — высказался он.

Он добавил, что подобные люди характеризуют «степень развития российского телевидения». Вместо просмотра подобных шоу Лебедев посоветовал россиянам заниматься саморазвитием и получать полезные знания.

Ранее один из самых известных российских шоуменов, ведущий программ «Угадай мелодию» и «Розыгрыш» Валдис Пельш раскритиковал современное телевидение.

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