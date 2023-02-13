Эндокринолог оценила лечебные свойства куриного бульона

Лечебные свойства куриного бульона оценила на сайте Роскачества врач-эндокринолог высшей категории, кандидат медицинских наук, диетолог Елена Сюракшина.

«Да, бульон на основе мяса курицы действительно оказывает положительное влияние на иммунную систему. Куриный суп может улучшить самочувствие при вирусных заболеваниях, особенно на ранней стадии. В нем обнаружили химическое вещество под названием карнозин, это мощнейший антиоксидант, который подавляет воспалительные процессы, сопровождающие протекание ОРВИ», — сказала эксперт.

Также, по словам Сюракшиной, в курином бульоне содержится цистеин — аминокислота, которая разжижает мокроту, помогает откашливаться и ускоряет медикаментозное лечение. Для усиления эффекта врач рекомендует добавлять в бульон богатые антиоксидантами сельдерей, лук, морковь и перец.

Уточняется, что куриный бульон также способствует очищению дыхательных путей, облегчает похмелье, питает костную ткань и полезен для желудка.

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