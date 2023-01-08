Мясников развеял миф о вреде еды на ночь

Миф о вреде еды на ночь развеял врач и телеведущий Александр Мясников в своем Telegram-канале. Он пояснил, что при соблюдении дневной нормы калорий есть можно в любое время суток.

В качестве аргумента доктор привел опубликованное в 2022 году исследование, в котором двум группам людей с избыточном весом ограничили суточную норму калорий. «Одной группе ограничивали количество калорий до 1500-1800 калорий в сутки мужчинам и 1200-1500 — женщинам с интервалом приема пищи от 8 утра до 16 вечера. Другой просто ограничивали калории, без ограничений по времени приема пищи. На выходе первая группа по показателям снижения индекса массы тела, объема талии и метаболическим рискам не имела преимуществ перед второй», — написал Мясников.

Ранее в программе Мясникова «О самом главном» на телеканале «Россия 1» раскрыли главные правила избавления от лишнего веса. Желающим похудеть, по словам эксперта, следует держать во внимании несколько факторов: самоконтроль, рациональное питание, физическую активность.