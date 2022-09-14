В программе Мясникова назвали три ошибки при лечении горла

Три ошибки при лечении больного горла назвали врач-оториноларинголог, хирург Екатерина Богданова и терапевт Александр Мясников в программе «О самом главном» на телеканале «Россия 1». Прежде всего, медики рекомендуют исключить ежедневные полоскания антисептиками для профилактики.

«Наша слизистая — уникальная экосистема, которая состоит из миллиардов бактерий, которые и являются самым основным защитным механизмом. Это так называемые биопленки», — пояснила врач. При интенсивных полосканиях защитную пленку можно смыть, а сухость слизистой оболочки как раз способствует появлению болезней.

Богданова также сообщила, что не стоит самостоятельно удалять пробки из миндалин. Лучше проконсультироваться со специалистом и получить направление на лазерную коагуляцию. «Расширяются лакуны миндалин, чтобы был нормальный отток этих пробок. Сама миндалина обрабатывается расфокусированным лазерным лучом, он проникает на 3-5 миллиметров вглубь, и происходит санация миндалины. После этого пациенты живут долго и счастливо», — описала этот способ лечения специалист.

Один из симптомов болезней горла — это храп. Врачи предупредили, что его нельзя игнорировать. Храп приводит к задержкам дыхания во сне, человек не высыпается и не получает достаточное количество кислорода. Мясников объяснил, что это может привести к ожирению, повышению уровня сахара в крови и эректильной дисфункции. Одним из способов лечения храпа Богданова назвала лазерные операции. Они проводятся под наркозом после консультации со специалистом.

Ранее Мясников дал советы перед сезоном ОРВИ. «Ваш иммунитет — это не курить, двигаться, избегать избыточного веса и держать в узде болезни, потому что хронические болезни подавляют иммунитет», — заявил он.