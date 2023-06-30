В программе Малышевой раскрыли опасность популярных способов лечения ожогов

Не мазать солнечные ожоги сметаной и маслом призвал в программе «Жить здорово» аллерголог и иммунолог Андрей Продеус. Он отметил, что это может привести к инфекционному процессу.

Кроме того, он рекомендовал ни в коем случае не накладывать на обожженную кожу лед. «Будет еще большая травматизация этой поверхности», — сказал врач.

По словам Продеуса, эффективный и безопасный метод лечения ожогов — нанесение на поврежденный участок содержащей пантенол мази, Кроме того, надо выпить таблетку, снимающую воспаление, и иногда обезболивающее или антигистаминное, отметил он.

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