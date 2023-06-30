16:50, 30 июня 2023
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В программе Малышевой раскрыли опасность популярных способов лечения ожогов
Иммунолог Продеус призвал не мазать солнечные ожоги сметаной и маслом.
Фото: Sina Schuldt /dpa / Globallookpress.com
Не мазать солнечные ожоги сметаной и маслом призвал в программе «Жить здорово» аллерголог и иммунолог Андрей Продеус. Он отметил, что это может привести к инфекционному процессу.
Кроме того, он рекомендовал ни в коем случае не накладывать на обожженную кожу лед. «Будет еще большая травматизация этой поверхности», — сказал врач.
По словам Продеуса, эффективный и безопасный метод лечения ожогов — нанесение на поврежденный участок содержащей пантенол мази, Кроме того, надо выпить таблетку, снимающую воспаление, и иногда обезболивающее или антигистаминное, отметил он.
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