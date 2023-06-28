Определены самые опасные растения на даче

Лютики назвала «Ленте.ру» одним из самых опасных для дачников растений эксперт онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» Ангелина Суркова.

Эти желтые цветы токсичны из-за вещества протоанемонина, который при попадании в организм может вызывать отравление и негативно влияет на печень. Кроме того, при контакте с растением могут появиться зуд, сыпь, волдыри, небольшие язвы, слезоточивость и спазм дыхательных путей.

Суркова также напомнила об опасности борщевика, вызывающего ожоги до третьей степени. Осторожнее надо быть и с волчьим лыком с красными плодами. Токсичный сок кустарника провоцирует появление покраснений, ожогов, волдырей и язв на коже, а употребления всего пяти ягод приведет к летальному исходу.

В списке опасных растений находится также клещевина, одно семя которой считается смертельной дозой для ребенка, а шесть-восемь семян способны убить взрослого.

Отличающиеся фиолетовыми или белыми цветами акониты влияют на сердце и центральную нервную систему и могут привести к смерти.

Белладонна способна вызвать отравление, которое проявляется сухостью во рту, жжением, нарушением речи, глотания, расширением зрачков, бредом и галлюцинациями, судорогами и проблемами с дыханиями.

Вещества в составе белены с белыми или розовыми цветками блокируют нервные окончания, что приводит к нарушению работы всего организма.

Если на участке появились растения, в безопасности которых дачник не уверен, эксперт посоветовала от них избавиться. Когда их немного, следует надеть перчатки, одежду с длинными рукавами и вырвать ненужную траву. В запущенных случаях можно использовать химические средства или вызвать профильную службу, отметила специалист.

Ранее в Подмосковье начали борьбу с борщевиком.