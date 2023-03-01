Раскрыты подробности нового метода лечения Анастасии Заворотнюк

Подробности нового метода лечения актрисы Анастасии Заворотнюк, которая четыре года борется с глиобластомой головного мозга, раскрыл «Вечерней Москве» врач-диагност Андрей Звонков. По его словам, врачи применили уникальную технологию.

«У Анастасии Заворотнюк опухоль очень тяжелая. Химиотерапии она поддается крайне тяжело. (...) Главная проблема — дойти до очага болезни с наименьшими повреждениями. Сейчас нашелся еще один способ — добраться до опухоли через сосуд», — рассказал врач-диагност, терапевт Андрей Звонков.

По его словам, метод интраоперационной баллонной электронной брахитерапии позволяет «выжигать» радиацией раковые клетки, оставшиеся после удаления опухоли. При этом специалисты не облучают весь организм, а затрагивают точечно только больные клетки, не задевая здоровые.

Звонков отметил, что актрису лечат по такой методике уже год. Недавно Заворотнюк покинула московскую клинику, где за ней наблюдала группа врачей. Специалисты считают это хорошим знаком.

Ранее стало известно о выходе нового телесериала с Анастасией Заворотнюк. Она сыграла роль судьи до обнаружения болезни.