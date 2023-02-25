Стало известно о выходе нового телесериала с Анастасией Заворотнюк

О выходе нового телесериала «Приставы» с участием борющейся с опухолью головного мозга актрисы Анастасии Заворотнюк стало известно KP.RU. Она сыграла роль судьи до обнаружения болезни.

«Мы снимали его в 2017 или 2018 году, точно уже не вспомню. Почему сериал так долго лежал на полке, для меня загадка. Так бывает и с хорошими, и с плохими фильмами — это какая-то внутренняя политика телеканалов. Такое ощущение, что иногда про проекты просто забывают», — поделился с изданием режиссер проекта Владимир Нахабцев.

Он рассказал, что Заворотнюк можно будет увидеть в двух сериях «Приставов». Нахабцев сотрудничал с ней и ранее и уверяет: всем известная «прекрасная няня Вика» — далеко не лучшая работа актрисы.

«Настя очень тонкий, теплый человек и профессиональная актриса. У меня от нее одни положительные эмоции. Когда речь идет о деле, которое ей любопытно, она выкладывается на все 100», — подчеркнул режиссер.

Ранее о состоянии здоровья Заворотнюк сообщила ее старшая дочь Анна. «Болезнь очень тяжелая», — отметила девушка.