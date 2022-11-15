Мясников назвал «средство номер один» для лечения гипертонии

«Средство номер один» для лечения гипертонии назвал врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1». По его словам, это мочегонные препараты.

«Они выводят натрий из сосудистой стенки, и за счет этого расширяются сосуды, а человеку становится лучше», — объяснил врач.

Кроме того, Мясников назвал запрещенный продукт для людей с повышенным давлением. Это добавленная соль. По словам врача, скрытая соль и так содержится в хлебе, колбасе и других привычных продуктах.

«Вы должны выкинуть солонку. Я каждый раз вспоминаю об этом, когда вечером готовлю еду. Гипертонику нужно всего 2,5 грамма поваренной соли. Здоровому человеку — 5 граммов, а в России мы потребляем 10-12», — заявил телеведущий.

Ранее Мясников перечислил ошибки при лечении гипертонии. Он порекомендовал пациентам подобрать правильную схему лечения и не бросать ее при улучшении самочувствия.