Доктор Мясников перечислил ошибки при лечении гипертонии

Ошибки при лечении гипертонии перечислил врач и телеведущий Александр Мясников в программе «О самом главном» на телеканале «Россия 1». По его словам, большинство людей с повышенным давлением борются с недугом неправильно.

При повышенном давлении важно подобрать правильную схему лечения и не бросать ее при улучшении самочувствия. «Все вернется обратно. Если у вас устойчивая гипертония — вам надо принимать лекарства постоянно. Это ваша цель — достигнуть нормального давления», — отметил Мясников. Для улучшения состояния допускается прием двух-трех препаратов одновременно, однако это необходимо согласовать с врачом.

Доктор подчеркнул, что врачи не всегда назначают гипертоникам лекарства, и это нормально. «Врачи могут наблюдать 3-12 месяцев, думая, назначать лекарства или нет. Что вам должен рекомендовать врач? Ограничить натрий, забыть про соль, больше овощей, больше фруктов, снизить калорийность, снизить вес, аэробные физические нагрузки, бороться со стрессом», — объяснил он.

Ранее Мясников перечислил простые методы борьбы с гипертонией. Прежде всего, он порекомендовал россиянам ограничить количество сахара и соли в рационе питания.