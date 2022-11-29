В Подмосковье нуждающихся в протезировании пациентов будут лечить по-новому

Первый в стране Центр экзопротезирования пациентов с ампутированными конечностями открыт в Подмосковье на базе Видновской районной клинической больницы, сообщили «Мосленте» в пресс-службе медучреждения. Здесь маломобильные граждане смогут бесплатно пройти весь комплекс обследований, консультаций, необходимого лечения и протезирования.

«Есть такое понятие, как культура ампутации. Это соблюдение всех канонов, обеспечивающих создание культи, максимально удобной для протезирования. Наш центр создан для того, чтобы, при необходимости, делать реампутацию культей, устранять их дефекты и порочности. Это сделает ношение протеза более удобным и безболезненным», — цитирует пресс-служба главного врача ВРКБ Бутая Бутаева.

По его словам, до сих пор освоение протезов происходило в амбулаторных условиях, нуждающиеся в них люди просто не успевали получать необходимые навыки. Новый центр обеспечен современным оборудованием, профильными специалистами и инструкторами.

«Они четко ориентируются в порочности культи, могут разработать комплекс определенных упражнений для ее устранения и дальнейшего освоения протезов», — сказал Бутаев.

Главврач уточнил, что маломобильным гражданам теперь не придется посещать различные учреждения и ведомства для получения нужных справок. По направлению поликлиники они ложатся в стационар, проходят все необходимые обследования и получают группу инвалидности.

«Оформление всех необходимых документов, в том числе финансовых, центр берет на себя. Дело пациента сводится к получению и освоению протеза с помощью специалистов», — заявил он.

Сегодня услугами клиники могут воспользоваться маломобильные граждане с ампутированными из-за различных болезней или травм нижними и верхними конечностями. По словам Бутаева, центр работает в тесном контакте с предприятиями, которые могут предложить протезы с внешним источником питания, в том числе биопротезы от разных мировых производителей.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что глазные протезы включили в перечень бесплатных средств реабилитации. Теперь импланты за счет бюджета начнут устанавливать всем пациентам с соответствующими показаниями.