10:15, 20 ноября 2023
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Жители Подмосковья вышли на лед с детьми и возмутили соседей
В подмосковном Одинцове жители вывели детей на первый лед.
Жители подмосковного Одинцова вывели детей на первый лед на пруду в городском парке. Ситуация попала на видео, опубликованное в группе «Типичное Одинцово» во «ВКонтакте», и возмутила пользователей сети.
«С головой взрослый человек не дружит совсем», «Вот динозавры, я думал таких уже и нет», «Детей жаль! Родители за себя не боятся, хоть бы детей пожалели», «Не утонут, но отморозят все себе», «Ну ладно взрослая, ей там по грудь, но ребенка куда?» — прокомментировали ролик юзеры.
На кадрах женщина гуляет с маленьким ребенком на замершем пруду. Дети постарше бегают и играют в хоккей.
Ранее жителей Подмосковья предупредили об опасности на льду.