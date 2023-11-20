Жители Подмосковья вышли на лед с детьми и возмутили соседей

«С головой взрослый человек не дружит совсем», «Вот динозавры, я думал таких уже и нет», «Детей жаль! Родители за себя не боятся, хоть бы детей пожалели», «Не утонут, но отморозят все себе», «Ну ладно взрослая, ей там по грудь, но ребенка куда?» — прокомментировали ролик юзеры.

На кадрах женщина гуляет с маленьким ребенком на замершем пруду. Дети постарше бегают и играют в хоккей.

Ранее жителей Подмосковья предупредили об опасности на льду.