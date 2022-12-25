Жителей Подмосковья предупредили об опасности на льду

Об истончении ледового покрова на водоемах предупредили жителей Подмосковья в пресс-службе Мособлпожспаса, сообщает агентство «Москва». Он сократился в среднем на два сантиметра из-за оттепели, из-за чего выход на водоемы стал опасным.

«Осадки существенно повлияли и на толщину льда, и на его структуру, которая под действием дождей стала рыхлой и ломкой. Работники противопожарно-спасательной службы признали выход на лед водоемов области опасным в период оттепели», — объяснил начальник ГКУ МО Мособлпожспас Геннадий Пестов.

Местным жителям, увлекающимся рыбалкой, порекомендовали подождать наступления морозов, прежде чем выходить на лед.

Ранее провалившуюся под лед женщину спасли в центре Москвы в районе Крымского моста. Пострадавшую 1993 года рождения доставили на поисково-спасательную станцию и оказали первую помощь.