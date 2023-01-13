Боня сравнила себя с легендой советского альпинизма
С легендой советского альпинизма сравнила себя в личном Telegram-канале известная телеведущая Виктория Боня. Она поделилась кадрами с очередного восхождения.
«Чувствую себя нормально. Конечно, не так, как Сергей Богомолов — легенда советского и российского альпинизма, совершивший более 60 восхождений высшей категории сложности практически во всех горных системах мира. Восходитель на 13 из 14 восьмитысячников. Ребят, только представьте, ему 71 год, а он буквально взлетает на вершины, пока я плетусь позади», — рассказала Боня.
Группа знаменитости сделала остановку в высочайшем горном приюте в мире Tejas (5,8 километра над уровнем моря), после чего совершила акклиматизационный подъем на высоту 6,2 километра по склону самого высокого на Земле вулкана Охос-дель-Саладо.
Телеведущая призналась, что на высоте она иногда устает уже после надевания ботинок, но это не мешает ей получать удовольствие от происходящего. Она поблагодарила поклонников за постоянную поддержку в дни ее восхождений.
Ранее Боня выложила в соцсети сделанное во время горной болезни фото. На снимке она запечатлена без макияжа, с опухшим лицом и синяками под глазами.