Москвич рассказал легенду о поэте Константине Симонове

Москвич Антон Кабанов, который живет в легендарном ажурном доме на Ленинградском проспекте с 1979 года, рассказал «Мосленте» легенду о поэте Константине Симонове.

Кабанов вспомнил, что несмотря на постройку дома для обычных советских граждан, первыми в него въехали высшие военные чины, а следом и знаменитости. Его соседями были актриса Валентина Серова, советские фигуристы Ирина Моисеева и Андрей Миненков и поэт Константин Симонов.

«По легенде, свое знаменитое "Жди меня" Симонов сочинил именно в ажурном доме. Хотя большинство исследователей уверены, что поэт написал его уже на фронте», — сказал москвич.

Ранее москвичи вспомнили главные легенды заброшенной больницы. Ховринская больница, пустовавшая около 30 лет и снесенная в 2018 году, всегда была поводом для обсуждений.