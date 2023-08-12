Легендарного циркового артиста госпитализировали в Москве

Легендарного циркового артиста Андрея Николаева госпитализировали в ГКБ имени Мухина в Москве. Об этом сообщает издание Baza.

У 85-летнего народного артиста РСФСР обнаружили проблемы с печенью. При поступлении в медучреждение у Николаева также диагностировали следы перенесенного коронавируса.

Николаев известен зрителям по сценическому образу клоуна Андрюши. Он единственный в СССР обладатель приза «Золотая Маска Грока», профессор кафедры режиссеров эстрады ГИТИСа.

Ранее в Москве экстренно госпитализировали 100-летнего знаменитого танцора Большого театра Владимира Кудряшова.