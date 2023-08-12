13:42, 12 августа 2023
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Легендарного циркового артиста госпитализировали в Москве
Baza: легендарного циркового артиста Николаева госпитализировали в Москве.
Фото: Б. Елин / РИА Новости
Легендарного циркового артиста Андрея Николаева госпитализировали в ГКБ имени Мухина в Москве. Об этом сообщает издание Baza.
У 85-летнего народного артиста РСФСР обнаружили проблемы с печенью. При поступлении в медучреждение у Николаева также диагностировали следы перенесенного коронавируса.
Николаев известен зрителям по сценическому образу клоуна Андрюши. Он единственный в СССР обладатель приза «Золотая Маска Грока», профессор кафедры режиссеров эстрады ГИТИСа.
Ранее в Москве экстренно госпитализировали 100-летнего знаменитого танцора Большого театра Владимира Кудряшова.