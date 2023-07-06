18:56, 06 июля 2023
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Легендарный советский летчик умер в Подмосковье
Легендарный советский летчик Леонид Попов умер в Подмосковье.
Фото: Александр Моклецов / РИА Новости
На 82-м году жизни в Подмосковье умер легендарный советский летчик-испытатель Леонид Попов, сообщил Telegram-канал «112». Он скончался в своем доме.
Попов — Герой Российской Федерации, заслуженный штурман-испытатель СССР. Участвовал в первых вылетах и испытаниях всех модификаций военных самолетов МиГ-31. В 1987 году Попов вместе с пилотом Романом Таскаевым первыми в мире пересекли Северный полюс на истребителе МиГ-31.
Ранее стало известно, что в Москве установят мемориальные доски в честь героев Советского Союза, в том числе нескольких летчиков.