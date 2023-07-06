Легендарный советский летчик умер в Подмосковье

На 82-м году жизни в Подмосковье умер легендарный советский летчик-испытатель Леонид Попов, сообщил Telegram-канал «112». Он скончался в своем доме.

Попов — Герой Российской Федерации, заслуженный штурман-испытатель СССР. Участвовал в первых вылетах и испытаниях всех модификаций военных самолетов МиГ-31. В 1987 году Попов вместе с пилотом Романом Таскаевым первыми в мире пересекли Северный полюс на истребителе МиГ-31.

Ранее стало известно, что в Москве установят мемориальные доски в честь героев Советского Союза, в том числе нескольких летчиков.