Москвичи бросились скупать лекарства для потенции. Объем продаж таких препаратов увеличился в несколько раз, рассказали «Известиям» в национальной системе «Честный знак».

Кроме того, эти средства стали более востребованы у жителей Подмосковья, Санкт-Петербурга, Краснодарского края и Магаданской области. Эксперты подсчитали, что всего в первом квартале 2023 года россияне приобрели 2,7 миллиона упаковок почти на 1,8 миллиарда рублей — 392 упаковки в среднем на одну тысячу мужчин. Всего объем продаж таких лекарств вырос на 40 процентов.

По словам специалистов, спрос на такие препараты был вызван тем, что проблемы с эректильной функцией все чаще наблюдаются у молодых людей. Это может быть связано с вредными привычками, влиянием COVID-19 и стрессом.

Ранее доктор Мясников заявил о важности употребления орехов для потенции.