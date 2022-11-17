Диетолог Гинзбург назвал лучший напиток для снижения давления

Лучший напиток для снижения артериального давления назвал в программе «О самом главном» на телеканале «Россия 1» врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург. По его словам, регулярное употребление кефира способно улучшить работу микрофлоры кишечника, вывести из организма шлаки и токсины.

«Хорошие бактерии не дают размножаться плохим, так называемым факультативным бактериям, которые производят массу токсинов, вызывающих постоянное отравление организма и воспаление. И как результат этого воспаления развивается метаболический синдром, одним из проявлений которого является гипертония», — объяснил он.

Гинзбург добавил, что кефир считается классическим пробиотиком, который поддерживает нормальную работу иммунной системы организма. Однако от этого напитка следует отказаться при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, а также при панкреатите или гастрите, предупредил диетолог.

Ранее самые полезные напитки для нервной системы назвал врач-невролог сети клиник «Атлас» Игорь Мацокин. По его словам, это зеленый и белый чай, цикорий и чай со зверобоем.