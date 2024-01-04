Доктор Павлова назвала «ленивые» способы похудения в новогодние праздники

«Ленивые» способы похудения в новогодние праздники в своем Telegram-канале врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Зухра Павлова. Для похудения она посоветовала завтракать белковой пищей.

Белок, по словам медика, самый важный компонент здорового питания и похудения. Он помогает быстрее насытиться и дольше оставаться сытыми, что снижает желание перекусывать между приемами пищи. В качестве утреннего приема пищи можно выбрать греческий йогурт, творог, яйца, куриную грудку или малосольный лосось.

Также врач порекомендовала есть горячий суп, преимущественно нежирный и с овощами. Это блюдо также помогает похудеть, так как оно стимулирует выработку гормона насыщения холецистокинин и гормон-глюкагон, который используется для лечения ожирения.

Кроме того, зимой нужно увеличить потребление квашеной капусты и тыквы. Также полезно пить несладкие теплые напитки, а лучше и вовсе выбирать простую горячую воду, добавила Павлова.

Также необходимо класть еду в маленькие тарелки, есть при этом медленно, не отвлекаясь на просмотры фильмов и передач. Спать нужно не менее семи часов. Если получается меньше, то нарушается работа гормонов, контролирующих аппетит, настроение и энергию.

«Если хотите чего-нибудь сладкого, то съешьте маленькую дольку темного шоколада, не менее 70 процентов какао», — заключила эндокринолог.

Ранее доктор Павлова раскрыла личные принципы питания.