О смерти известного русского писателя, публициста и драматурга, педагога, заслуженного работника культуры Российской Федерации Леонида Жуховицкого на 91-м году жизни стало известно в субботу, 18 февраля. Об этом «МК» сообщил главный редактор «НВ» Леонид Арих.

«Вынужден сообщить горькую весть, Леонид Аронович умер», — сказал он.

Свои соболезнования выразил на личной странице в социальной сети Facebook, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), российский журналист Анатолий Головков.

«Ушел Леня Жуховицкий… Его книжка "О любви" переведена на многие языки мира. Он гостил у меня в Каримиэле несколько лет назад, последний романтик и идеалист своего поколения. И снова меня удивило вот это его свойство оставаться московским пацаном: "А вот айда на улицу!" Это человек честного сердца», — написал Головков.

Прощание с драматургом состоится в понедельник, 20 февраля, в зале похоронного дома на территории клиники МЕДСИ по адресу: Красногорск, поселение Отрадное, владение 2, строение 1. Начало в 13:00.

Жуховицкий был членом Союза писателей СССР с 1963 года, секретарем Союза писателей Москвы и является автором более 40 книг и 15 пьес. Также он лауреат нескольких российских и международных литературных премий.

Ранее за неприятную встречу поблагодарил бывшую жену барда Владимира Высоцкого актрису Людмилу Абрамову известный российский журналист Алексей Беляков.