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21:42, 02 марта 2023
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Григорий Лепс ответил на вопрос о пластических операциях

Григорий Лепс ответил на вопрос о пластических операциях
Фото: «Комсомольская правда» / Globallookpress.com

На вопрос о пластических операциях ответил Super.ru 60-летний певец Григорий Лепс. Оказывается, он не верит, что его внешний вид еще можно спасти какими-либо «уколами красоты».

«А что тут делать? Тут уже ничего не исправишь», — заявил Лепс. Он снял очки и продемонстрировал лицо на камеру в качестве доказательства.

Певец отметил, что лишь один раз в жизни обращался к врачам с целью изменить свою внешность. Год назад итальянские специалисты сделали ему пересадку волос. Операция обошлась артисту в 200 тысяч рублей.

Ранее против пластических операций высказалась российская актриса Кристина Асмус. Ее пост в соцсети разозлил многих подписчиков.

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