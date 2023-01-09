51-летняя Лера Кудрявцева продемонстрировала фигуру в купальнике

Фигуру в купальнике продемонстрировала на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России) 51-летняя российская теле- и радиоведущая, актриса и певица Лера Кудрявцева.

«Бассейн на уровне 2200 метров», — написала она. Телезвезда позирует в купальнике светло-голубого цвета и солнцезащитных очках в бассейне на фоне гор.

Известно, что артистка сейчас отдыхает в граничащем с Объединенными Арабскими Эмиратами Омане.

Ранее 54-летняя Светлана Бондарчук также показала подписчикам фигуру в купальнике.