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11:16, 11 ноября 2022
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Лера Кудрявцева пожаловалась на проблемы со здоровьем

Лера Кудрявцева пожаловалась на проблемы со здоровьем
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

На проблемы со здоровьем пожаловалась в личном Telegram-аккаунте телеведущая Лера Кудрявцева. Знаменитость заподозрила, что на фоне событий и новостей у нее начинается посттравматический синдром.

«Три месяца назад еще и ковид второй раз был. А сейчас психоз, невроз и все вытекающие. У моего организма всегда такая замедленная реакция», — написала она.

Кудрявцева отметила, что, если бы она вовремя позволяла себе выплеснуть эмоции, самочувствие ее было бы лучше. По ее словам, действие, возможно, было бы полезнее выбора реакции «сидеть и не шевелиться».

Ранее Анна Седокова пожаловалась на проблемы со здоровьем.

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