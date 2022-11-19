Лера Кудрявцева призналась в тяге к еде по ночам

В тяге к еде в темное время суток призналась в целой серии постов, опубликованных среди ночи в личном Telegram-канале, телеведущая Лера Кудрявцева.

«Люблю есть по ночам, причем много, а утром ругаться, что опять появились лишние два килограмма. И, когда я становлюсь жирной, говорю: "Горит хата, гори и сарай». А потом начинаю есть еще больше. Вот и сейчас лежу и думаю, что у меня есть в холодильнике», — написала несколькими сообщениями знаменитость.

В итоге Кудрявцева призналась подписчикам, что ее любовь к еде победила и она все же отправилась на ночной перекус.

Ранее Бузова призналась в наборе веса зимой. По ее словам, когда она приходит домой, руки так и тянутся к холодильнику, особенно при просмотре сериала или кино перед сном.