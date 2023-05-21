Лера Кудрявцева вспомнила о лечении в клинике неврозов

О лечении в клинике неврозов вспомнила телеведущая Лера Кудрявцева в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). Она рассказала, что много лет назад лежала в медучреждении вместе с певицей Ириной Дубцовой.

«Да-да-да, мы психические, если что! И это нормально. Я ее туда притащила. Мы там отсыхали после своих нервных потрясений», — призналась ведущая.

Кудрявцева рассказала, что в клинике Дубцова написала текст хита «Сдавайся», исполненный Сергеем Лазаревым. Телеведущая заявила, что певица набросала слова песни прямо при ней на капоте машины, когда они вдвоем вышли покурить.

Ранее Кудрявцева пожаловалась на проблемы со здоровьем. Знаменитость заподозрила, что на фоне событий и новостей у нее начинается посттравматический синдром.